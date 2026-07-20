  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille

Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille

Tel-Aviv, Israel
de
$2,46M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 38298
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 61

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento familiar situado en el corazón de Tel Aviv, cerca de Shenkin. Mamad, ascensor, balcón. 5 habitaciones en el 3er piso en la calle. ¡No te lo pierdas!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Duplex penthouse face a la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$7,54M
Barrio residencial Penthouse boulevard de nice
Netanya, Israel
de
$3,018
Barrio residencial Agreable bel appartement bien agence calme dans rue calme dans un bel immeuble endroit calme projet de qualite spacieux
Asdod, Israel
de
$770,800
Barrio residencial Construction neuve nat 600
Netanya, Israel
de
$2,59M
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,28M
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille
Tel-Aviv, Israel
de
$2,46M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Netanya, Israel
de
$2,26M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de 5 pieces dans le quartier de moradot arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces dans le quartier de moradot arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces dans le quartier de moradot arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces dans le quartier de moradot arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces dans le quartier de moradot arnona jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement de 5 pieces dans le quartier de moradot arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces dans le quartier de moradot arnona jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,59M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir