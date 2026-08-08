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Barrio residencial Appartement spacieux et bien situe

Asdod, Israel
de
$765,900
8/8/26
$765,900
7/8/26
$763,600
6/8/26
$765,900
;
5
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ID: 39708
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

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Hermoso apartamento de 4.5 habitaciones con amplio salón con vistas a un balcón soccah. Una gran cocina con un montón de espacio de almacenamiento, 2 aseos, 2 duchas, estacionamiento. El apartamento está situado en un edificio bien mantenido con acceso para personas discapacitadas, 2 ascensores (shabbat). Ubicación central y tranquila. Bien situado cerca de todo. Ambiente tranquilo y de calidad con sinagogas, escuelas y parques. Un vecindario muy buscado. La mitad de la habitación es la mamá.

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Asdod, Israel
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