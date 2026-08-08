Barrio residencial Appartement spacieux et bien situe

Hermoso apartamento de 4.5 habitaciones con amplio salón con vistas a un balcón soccah. Una gran cocina con un montón de espacio de almacenamiento, 2 aseos, 2 duchas, estacionamiento. El apartamento está situado en un edificio bien mantenido con acceso para personas discapacitadas, 2 ascensores (shabbat). Ubicación central y tranquila. Bien situado cerca de todo. Ambiente tranquilo y de calidad con sinagogas, escuelas y parques. Un vecindario muy buscado. La mitad de la habitación es la mamá.