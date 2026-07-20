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Barrio residencial Penthouse a renover proche mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38307
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 45

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Ático con terraza en venta en Tel-Aviv, en una tranquila calle de Kerem Hateimanim, a pocos pasos del mar! Edificio en proceso de renovación, con adición de un ascensor. Apartamento para renovar completamente. Cuarto piso en 4. 4 habitaciones, 2 baños, 3 W.C. 135m2 + 37m2 azotea + 78m2 techo. 1 plaza de aparcamiento grande. Precio: 9 300 000

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Tel-Aviv, Israel
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