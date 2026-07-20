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Barrio residencial Superbe penthouse florentine

Tel-Aviv, Israel
de
$4,26M
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ID: 38301
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Abarbanel, 54

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Magnífico ático en venta en Tel Aviv, en el distrito de Florentine. A pocos metros del parque Hamesila, Neve Tsedek y del animado distrito de Florentine, esta excepcional propiedad goza de una ubicación muy solicitada. Amplio ático de 5 habitaciones, con 4 dormitorios, 2 baños y una magnífica altura de techo doble. Tiene 150 m2 de espacio habitable y 140 m2 de terraza, que ofrece amplios espacios interiores y exteriores. Gracias a su triple exposición, el apartamento goza de un brillo excepcional y una vista completamente abierta. La propiedad está terminada por 2 plazas de aparcamiento privadas y una bodega. Precio: NIS 13,000,000

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Tel-Aviv, Israel
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