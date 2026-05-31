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Barrio residencial 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl

Jerusalén, Israel
de
$5,680
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ID: 37899
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    George HaMelekh, 50

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Rehavia / Shaarei Hesed – KKL 23 ✨ Apartamento 4 habitaciones nuevas – 97 m2 ? Terraza de 10 m2 ?️ Totalmente amueblado – servicios de alta gama ?️ Suite para padres ? 2a planta con ascensor ? Aparcamiento privado ? Entrada inmediata

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Jerusalén, Israel
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