  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israel
de
$656,750
;
13
Dejar una solicitud
ID: 37894
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaRav Uziel, 37

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyecto se distingue por su arquitectura contemporánea, combinando elegante diseño y funcionalidad. El edificio consta de 9 plantas y 38 apartamentos de 2 a 4 habitaciones, así como amplios áticos con vistas sin obstáculos y acabados de alta gama. Cada unidad tiene un balcón privado, plaza de aparcamiento y un diseño interior limpio, pensado en cada detalle. Un ambiente de vida ideal Daniel Art Bat Yam combina armoniosamente la vida urbana con la calidad de vida. El proyecto tiene una ubicación central, cerca del mar, principales rutas de transporte, centros comerciales, escuelas y zonas de ocio. Los residentes disfrutan así de una vida cotidiana práctica, agradable e inspiradora en un barrio en desarrollo.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$3,70M
Barrio residencial Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,200
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,325
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$5,70M
Barrio residencial Maison avec piscine centre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$28,000
Está viendo
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$656,750
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav
Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav
Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav
Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav
Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav
Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav
Netivot, Israel
de
$816,500
Excepcional ático en Netivot Maarav – 4 habitaciones + terraza Tómate al lujo de un espacio único en el corazón de una zona buscada de Netivot Maarav. Este ático de 120 m2 ha sido transformado de 5 a 4 amplias habitaciones para optimizar la comodidad y la funcionalidad. Situado en la cuart…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$4,59M
En el distrito de Beit Hakerem (Yeffe Nof), vivienda excepcional sólo 6 apartamentos, grandes 6.5 habitaciones individuales arriba, 4 exposiciones, con un gran salón-comedor-balcón; ascensor directamente sirviendo la habitación principal, suite principal, accesibilidad completa, mamá y estac…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Mostrar todo Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Tel-Aviv, Israel
de
$5,65M
Rembrandt Street, cerca de la plaza Rabin y a unos 1 km del mar, en un ambiente central y buscado cerca del ayuntamiento y del centro médico Ichilov (muy central y área buscada con fuerte demanda de alquiler y patrimonio). - Situado en el sexto piso de un nuevo edificio entregado en 2025, e…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir