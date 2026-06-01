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Barrio residencial 3 5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
de
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1/6/26
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ID: 37117
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yohanan Hurkanos, 31

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Apartamento nuevo en un encantador edificio situado cerca del parque Hayarkon y a 400 m de la playa. En el corazón de la ciudad en una calle tranquila a 2 pasos de tiendas y metro. 3,5 habitaciones, 90 m2 espacio habitable, mirpeset de 7 m2. Acabados altos, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado VRF. Posibilidad de tener aparcamiento en el edificio.

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Tel-Aviv, Israel
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