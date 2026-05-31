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Barrio residencial penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff

Tel-Aviv, Israel
de
$9,20M
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11
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ID: 37645
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dizengoff, 228

Sobre el complejo

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Tel Aviv's Old North – una ubicación premium a poca distancia de la playa, Tel Aviv Harbour, cafeterías, restaurantes y tiendas. Un equilibrio perfecto entre la vida urbana dinámica y un ambiente tranquilo y auténtico. Detalles de la propiedad: • Aproximadamente 130 m2 de espacio habitable, ascensor privado • 4.5 habitaciones, amplio salón de aproximadamente 48m2, 2 dormitorios, incluyendo una suite principal con acceso directo a una habitación segura (Mamad), ideal para ser arreglado en vestidor, 2sdb/WC • escalera interior que conduce a espacio adicional en el sexto piso, ideal para una oficina o actividad profesional • Terraza frontal de unos 30 m2 – perfecta para recepción con vista sin obstáculos • Terraza trasera de unos 7 m2 – tranquila e íntima • Situado en la séptima planta, muy brillante • Habitación segura (Mamad) que ofrece comodidad y serenidad • No hay aparcamiento - Un raro ático con alto potencial – ideal para una residencia de lujo o inversión estratégica en una zona muy popular Precio: 9.200.000

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Tel-Aviv, Israel
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