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Barrio residencial Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles

Ramat Gan, Israel
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ID: 37863
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Truman, 19

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En la zona residencial de Ramat gan Exchange Excepcional ático de lujo 29a y última planta 200 m2 de superficie + 100 m2 de terraza Totalmente equipado y ya amueblado de alto standing 2 plazas de aparcamiento + bodega Los apartamentos en el edificio fueron vendidos en promedio a 42.600 Nis/m2 (en el enlace de mesa de las ventas hechas ) sabiendo que el 2do Penthouse en la Torre No. 1 fue vendido 13.5 millones de Nis, y ofrecemos este excepcional apartamento a precio de 39.200 Nis2, es decir, 9.800,000 sh Oferta de pago increíble: 1o pago de 6 millones en firma y el resto en 3 años, con la entrega de llaves del primer pago. Esto significa que usted ya puede recibir alquileres (estimar entre 25 y 30.000 Nis / mes), e incluso vender en los primeros 3 años Impuestos de adquisición para un turista: 8%

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