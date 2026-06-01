  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Tel-Aviv, Israel
de
$7,80M
1/6/26
$7,80M
31/5/26
$7,77M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 37360
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Neve Shalom, 22

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Una lujosa casa de ensueño en Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, en venta exclusiva. En el corazón del distrito más hermoso y prestigioso de Tel Aviv, en la calle muy popular Neve Shalom, a 5 minutos a pie de la estación de tren y del mar. Una rara casa con espectacular belleza le espera, combinando diseño, comodidad y calidad de vida al más alto nivel. Esta casa fue reconstruida y diseñada por el arquitecto Manuel Zaguri (grado de Bezalel). Con una superficie de 266 m2 (en una superficie de 110 m2), se extiende sobre 4 niveles: • Planta baja: 76 m2 de espacio abierto con cocina funcional y equipada, y grandes ventanales con vistas al patio. • Piso de 73 m2 que consta de 3 dormitorios: 2 dormitorios para niños y una lujosa suite principal con un gran baño luminoso y un encantador balcón con vistas al patio. • Bajo el techo: 36 m2 con posibilidad de crear una oficina, estudio o suite extra. • Espacioso sótano de 82 m2 que puede acomodar varias actividades: cine en casa, gimnasio o alojamiento privado. ¡El sótano incluye una mamá! Corte Privada de 33 m2, ideal para recibir, organizar cenas de verano o relajarse en paz. Estacionamiento privado cubierto: un verdadero privilegio en el corazón del barrio. En la zona de aparcamiento reservada, es posible aparcar un coche adicional delante de la casa.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove architecturalement a cote de basel
Tel-Aviv, Israel
de
$4,85M
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
de
$14,04M
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Asdod, Israel
de
$1,51M
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,63M
Barrio residencial Investissement rare en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$2,89M
Está viendo
Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
de
$7,80M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Nuevo proyecto Ramat Sharet Jerusalem, frontera Beit Vegan. Compuesto por 2 edificios de 19 plantas y sobre un edificio de 7 plantas, que comprende muchas tiendas en la planta baja, una enorme terraza-jardín, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de shabat), beit knesset, gimnasio... Disponib…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$4,05M
Smilansky Netanya Project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Marketing en Venta Pre En el centro ciudad de Netanya Cerca de los inicios, sinagoga,gan y frente al parque de Jerusalén Situado a menos de 5 minutos a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,35M
Unico apartamento dúplex-penthouse, idealmente situado en la 4a y superior planta. Rodeado de vegetación. 3 habitaciones2 baños y aseo. 1er nivel: amplio salón con cocina, otro dormitorio con baño y aseo. 71 m2 + balcón de unos 2 m2. 2o nivel: suite parental particularmente lujosa (unos 25 m…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir