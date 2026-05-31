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Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37854
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David Ben Gurion

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Venta: Duplex con techo privado – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ En un edificio renovado con ascensor ? 5a planta Dúplex único, 3 habitaciones incluyendo un dormitorio seguro (mamad) Alrededor de 100 m2 espacio habitable + techo privado de unos 40 m2 ? ? Primer nivel: Espaciosa sala de estar Cocina Gran sala de seguridad (mamad) Toilets y baño ? Segundo nivel: Suite parental de lujo Vestir Acceso a un magnífico techo con hermosa apertura y mucha luz ☀️? Precio: 6.980.000

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Tel-Aviv, Israel
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