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Barrio residencial Top affaire

Tel-Aviv, Israel
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Barrio residencial Top affaire
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ID: 37760
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    4871, 14

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Excelente caso! Apartamento de 4 habitaciones de una venta por un administrador de la corte. Requiere una renovación completa. Gran potencial. ¡Una verdadera oportunidad de no perderse!

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