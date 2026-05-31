  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh

Barrio residencial Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh

Hadera, Israel
de
$2,10M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37715
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Shahal

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH ✨ ¡Un nuevo programa en el exclusivo distrito Weizman de Hadera! Hay proyectos clásicos... y hay aquellos que redefinen los estándares. Nos complace presentarle un complejo boutique ultra-exclusivo de sólo 15 apartamentos, desde las famosas torres de desarrolladores, que ofrece una experiencia de vida rara, combinando privacidad, serenidad y elegancia. ✨ Nuevos apartamentos de 3 habitaciones (unos 80 m2) raros en el mercado, en una zona residencial de pabellones! ✨ Solo 3 plantas, 5 apartamentos por planta, ✨ Un diseño moderno y funcional, ✨ Un gran espacio de vida brillante, ✨ Una terraza sin vistas con vista abierta, ✨ Normas de construcción y materiales de alta calidad, ✨ Una cocina moderna y excelente, con una encimera de mármol, ✨ Dos dormitorios, incluyendo una suite, ✨ Dos baños, ✨ Aire acondicionado incluido, ✨ Habitación segura arriba, ✨ Un ascensor. ✨ Una plaza de aparcamiento subterráneo, ✨ Entrega dentro de 4/6 meses BZH, ✨ La garantía legal del promotor. Ubicación privilegiada – una de las mejores zonas de Hadera, A solo 5 minutos en coche del mar y del centro comercial Village, Tienda de espacios comerciales en la planta baja, Nueva construcción con altos estándares Cerca de todo: tiendas, escuelas, sinagogas, transporte y acceso rápido a la salida de la ciudad. No es sólo inmobiliaria. Es un arte de vivir, diseñado para una clientela exigente que busca calidad, discreción y una inversión segura. Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,95M
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Israel
de
$954,950
Barrio residencial Neuf
Asdod, Israel
de
$670,950
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$3,69M
Está viendo
Barrio residencial Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh
Hadera, Israel
de
$2,10M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalén, Israel
de
$1,72M
¡A la venta, Jerusalén, Har Homa! Un verdadero nugget. Ático en la planta baja, 6 habitaciones 135 m2 en una sola planta + bonita terraza amueblada de 25 m2, y terraza cubierta de 100 m2, incluyendo 2 viviendas. Calle pintoresca tranquila sin salida, con vistas al valle y olivos. Muy bonito …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,02M
PROYECTO DE HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proye…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Ofakim, Israel
de
$504,100
Un gran proyecto con enorme potencial
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir