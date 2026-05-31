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Barrio residencial Sublime appartement avec terrasse

Tel-Aviv, Israel
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$5,68M
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ID: 37739
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Abba Ahimeir, 19

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Nuevo edificio en el corazón de Ramat Aviv. Construcción de alta gama. Planta alta con ascensor + 2 plazas de aparcamiento + bodega. 197m2 espacio habitable + 40m2 terraza. Apartamento de alta gama perfecto para una familia, cerca de tiendas, mar y escuelas.

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Tel-Aviv, Israel
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