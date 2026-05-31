  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 37678
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Tirza, 7

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
PARA LA VENTA – 2 PARTES – COLONIA AMÉRICA – TEL-AVIV Apartamento 50 m2 + terraza 7 m2, en nuevo edificio de alto nivel Situado en el primer piso, en absoluta calma, pueblo de espíritu en el centro de la ciudad Luminoso salón con cocina abierta Amplia habitación (mamada incluida) A pie: Playa de Alma, Jaffa, Neve Tzedek, tranvía de línea roja Bienes alquilados 7.500 / mes – inversión ideal o pie a tierra Precio: 3.400.000 (flexibilidad posible)

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$7,00M
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,69M
Barrio residencial Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park
Hadera, Israel
de
$2,55M
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$4,62M
Está viendo
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Mostrar todo Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
de
$3,51M
PARA LA VENTA – EL PENTO DEL ROY EN EL CORAZÓN DE TEL-AVIV Ideal como inversión o pie a tierra. Sólo 658/m2 !!! A pocos pasos de Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard y a sólo 5 minutos de la playa, este dúplex único se encuentra en una calle completamente renovada, en un nuevo edif…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Residence boutique dexception
Barrio residencial Residence boutique dexception
Barrio residencial Residence boutique dexception
Barrio residencial Residence boutique dexception
Barrio residencial Residence boutique dexception
Mostrar todo Barrio residencial Residence boutique dexception
Barrio residencial Residence boutique dexception
Jerusalén, Israel
de
$1,62M
En el distrito de Mekor Haim, cerca de Baka, a solo 2 minutos a pie del centro comercial Hadar. A pocos minutos del tranquilo parque verde del Mesila, que conduce directamente al pintoresco Moshava Germanit. Al pie de todos los supermercados y tiendas de Talpiot. Simplemente en el centro de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Mostrar todo Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$4,55M
Sun Garden Proyecto Netanya Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de netanya más precisamente en la calle Bellinsson cerca del kikar a menos de 15 minutos a pie y c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir