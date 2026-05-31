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Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem

Jerusalén, Israel
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$12,425
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ID: 37713
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Planta baja: salón, cocina, terraza, baño con ducha, lavadero. Cuarto cerrado para efectos personales. Primera planta: suite principal con jacuzzi y ducha, baño adicional, terraza, 2 dormitorios con acceso a la terraza. 2a planta: dormitorio, terraza, baño. 4 terrazas de unos 100 m2 en total. Superficie: 260 m2. Sin cargos de copropiedad. Aire acondicionado en cada habitación. Calentador de agua solar + eléctrico.

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Jerusalén, Israel
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