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Barrio residencial Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595

Netanya, Israel
de
$823,600
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ID: 37493
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    HaRav Kook, 32

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A pocos pasos de Kikar Haatzmaout y de las playas de Netanya, en un edificio recientemente renovado, descubra este hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en el 3er piso en 8 con ascensor. Gran salón luminoso con cocina abierta moderna, tres exposiciones (sur, norte, oeste) garantizando luz natural todo el día, vista sin obstáculos, aire acondicionado, aparcamiento privado y refugio en la planta baja del edificio. Apartamento vendido amueblado y disponible inmediatamente. Ideal residencia principal, pie a tierra o inversión en alquiler a corto plazo.

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