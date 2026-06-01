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Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
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$3,86M
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ID: 37238
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Pueblo
    Beit Yizhaq - Shaar Hefer

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Momento netanya project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda estratégicamente situado a menos de 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad El fabricante Avraham Amram cuya reputación ya no está por hacer ya ha realizado varios proyectos en Hadera ,Zichon Yaacov ,Eilat y en otras ciudades de Israel Características del proyecto El proyecto Momento incluye diferentes tipos de apartamentos que van desde 3 habitaciones hasta 5 habitaciones, así como áticos con jacuzzi privado Recubrimiento exterior de última generación El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una hermosa altura de techo de 6 metros y diseñado por el arquitecto 3 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Entrega en 3 años Mayo 2026 Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado centralizado última generación Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Apartamento de 104 m2 +15m2 de terraza Apartamento 4 habitaciones de 106 m2 + 19m2 terraza Apartamento 5 habitaciones de 132 m2+ 20 m2 terraza

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Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
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