  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A vendre appartement neuf avec vue mer au 28e etage 2e ligne mer

Barrio residencial A vendre appartement neuf avec vue mer au 28e etage 2e ligne mer

Bat Yam, Israel
de
$1,92M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 37606
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Jerusalem, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En una residencia de lujo situada en la segunda línea del mar en Bat Yam, a pocos pasos de la playa y cerca de Tel Aviv, descubra este magnífico apartamento nuevo, nunca habitado, disfrutando de la garantía del desarrollador. Situado en el piso 28, el apartamento ofrece una vista panorámica al mar completamente sin obstáculos con una exposición noroeste, ideal para disfrutar de un hermoso brillo durante todo el día. Características de la propiedad 135 m2 de espacio habitable Terraza de 15 m2 4 piezas 3 WC 2 baños Mamad (habitación segura) Cocina de alta gama con gran isla central y placa de cocina integrada Gran almacenamiento Espaciosa y luminosa sala de estar Beneficios Guardian 24/7 2 plazas de aparcamiento Cave Ubicación A pocos minutos a pie del tranvía (línea de Tel Aviv Light Rail), acceso rápido a Tel Aviv, cerca de playas, tiendas, restaurantes, cafés y todas las comodidades del centro de la ciudad.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$426,000
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,65M
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,51M
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$4,06M
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$3,83M
Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement neuf avec vue mer au 28e etage 2e ligne mer
Bat Yam, Israel
de
$1,92M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$5,40M
Exclusivo proyecto residencial en la calle Nahalat Benyamin: 5 tiendas de lujo alojamiento boutique 23 apartamentos y dos áticos excepcionales con terrazas y jacuzzi privado. Apartamentos con gran altura de techo y acabados limpios Final de la edición 2028 Permiso obtenido Garantías bancarias
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial La pEpite A tel aviv emplacement premium
Barrio residencial La pEpite A tel aviv emplacement premium
Barrio residencial La pEpite A tel aviv emplacement premium
Barrio residencial La pEpite A tel aviv emplacement premium
Barrio residencial La pEpite A tel aviv emplacement premium
Mostrar todo Barrio residencial La pEpite A tel aviv emplacement premium
Barrio residencial La pEpite A tel aviv emplacement premium
Tel-Aviv, Israel
de
$2,89M
En venta, magnífico apartamento de 2 dormitorios totalmente renovado, situado en la calle Allenby 56, en el corazón de Tel Aviv. Situado en la segunda planta de un edificio con ascensor, esta propiedad ofrece un ambiente de vida moderno, cómodo y perfectamente optimizado. Cada espacio ha si…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Israel
de
$3,09M
Una ciudad costera de rápido crecimiento, Netanya seduce por su entorno de vida entre playas, paseos y animada vida urbana. Jerusalem Street, a sólo 2 minutos de las playas y el kikar, este apartamento antiguamente 5 habitaciones transformadas en 4 habitaciones ofrece hermosos volúmenes de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir