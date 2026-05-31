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Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe

Tel-Aviv, Israel
de
$1,65M
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ID: 37671
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Lefin, 16

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Situado en una calle tranquila con carácter europeo, entre Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim y el paseo marítimo (300 m). Zona popular con callejones arbolados, cafés, tiendas y espíritu de pueblo. A pie: playas, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restaurantes, futura tranvía. Aproximadamente 70 m2 en la primera planta con vista abierta (no vis-à-vis posible). Nuevo edificio de tiendas (Gidi Bar Orian). Cocina Eggersmann. Aire acondicionado Fujitsu VRF. Estacionamiento mecánico (top platform). Cellar ~5 m2. Exposición sur/oeste. El apartamento está redone antes de la venta. Precio actualizado: 4.650.000

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Tel-Aviv, Israel
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