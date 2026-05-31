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Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37660
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 45

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PARA LA VENTA – TEL AVIV, DERRIERE L'HOTEL ROYAL BEACH Ubicación del sueño cerca del mar Descubra una propiedad excepcional situada a pocos metros del paseo marítimo y el famoso Herbert Samuel Boulevard. Superficie total : 102 m2 habitable + 50 m2 terrazas Ascensor privado que llega directamente al apartamento Aparcamiento privado incluido 3a planta – 70 m2 espacio habitable 3 dormitorios incluyendo una habitación segura (mamad) 2 baños + aseo 2 pequeñas terrazas 4a planta – 32 m2 Gran salón luminoso con cocina abierta Hermosa terraza de 45 m2, ideal para recepciones y momentos de relax Una propiedad rara en el corazón de la zona costera más buscada de Tel Aviv, perfecta para una residencia principal o de alta altura.

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