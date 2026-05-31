  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Penthouse a vendre a netanya

Barrio residencial Penthouse a vendre a netanya

Netanya, Israel
de
$1,24M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 37636
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut, 11

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
EN NETANYA Precioso ático situado en el corazón de Netanya, a solo 5 minutos a pie de Kikar y de la playa. Superficie: 175 m2 5 piezas 4 aseos 3 baños Balcón + gran terraza Suite para padres Mamad (habitación segura) 2 plazas de aparcamiento 8a planta Luminoso, amplio e idealmente situado apartamento. Rita: 0545464082

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$4,38M
Barrio residencial Appartement a vendre a tel aviv kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$5,60M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
de
$7,77M
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
de
$1,55M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse a vendre a netanya
Netanya, Israel
de
$1,24M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Asdod, Israel
de
$1,70M
Venta Apartamento 3 habitaciones Distrito Ubicación Nuevo edificio Con ascensor Muy bueno para invertir
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra'anana, Israel
de
$3,87M
Muy bonito apartamento de 200 m2. 5 habitaciones. ático dúplex de un dormitorio con baño. Muy grande sala de estar 5 m techo alto. amplia terraza desde el salón y comedor. Cocina moderna con ilot. Parquet en las habitaciones. En la planta de la piscina y amplia terraza. Mamad /2 plazas de ap…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Encantador apartamento con terraza en Shenkin distrito, Tel-Aviv Una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv, justo enfrente del parque Shenkin, en una de las zonas más animadas, buscadas y agradables de la ciudad. Características del apartamento : • Cómoda y luminosa planta baja •…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir