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Barrio residencial Bel appartement

Jerusalén, Israel
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ID: 37595
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Yechezkael Sarana, 10

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Un apartamento limpio, ordenado y agradable.

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Jerusalén, Israel
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