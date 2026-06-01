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Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah

Herzliya, Israel
de
$1,42M
1/6/26
$1,42M
31/5/26
$1,42M
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ID: 37103
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    HaSharon, 11

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Hermoso apartamento de 5 habitaciones situado en el centro de Herzliya. Cerca de todas las comodidades. El apartamento tiene 2 baños, una zona de lavandería (3 aseos), 1 gran salón y cocina moderna. Mamad, estacionamiento subterráneo.

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Herzliya, Israel
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