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Barrio residencial Projet de qualite

Jerusalén, Israel
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ID: 37414
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Tabaliya

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proyecto Adéret Jerusalem Situado en el corazón del nuevo barrio de Givat HaMatos, el proyecto Adéret Jerusalén representa una rara oportunidad para vivir en un entorno moderno y familiar en Jerusalén. Es el primer proyecto construido en la zona, símbolo de la renovación y visión de este nuevo barrio. Adéret Jerusalem se basa en valores de comunidad, tolerancia, arraigo y vitalidad, para una experiencia de vida israelí, sionista y contemporánea.

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Jerusalén, Israel
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