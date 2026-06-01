Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Nuevo proyecto en Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país. Situado junto a Ramat Bet Shemesh A, este lujoso proyecto residencial incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de las matnas y todas las tiendas, un club de campo y una piscina, con en el fondo de los edificios una sinagoga. Los clientes serán principalmente clientes extranjeros. Entregado a finales de octubre de 2026. 3 edificios de 8 plantas con apartamentos de 3 a 5 habitaciones, jardín y áticos. Sólo 3 apartamentos por piso. 3 habitaciones 83m2, terraza de 15m2 a 23m2, aparcamiento y bodega. Precio: desde 2,200,000 sh a 2,300,000 sh. 4 habitaciones 103m2, terraza de 20 a 27m2, aparcamiento y bodega. Precio: de 2 600 000 sh a 2 700 000 sh. 5 habitaciones 123m2, 2a planta, terraza de 22m2, aparcamiento y bodega. Precio: 3,000,000 sh. 5 habitaciones planta baja duplex 150m2, jardín de 175m2. Precio: desde 5,000,000 sh. Frente al parque: 5 habitaciones 140m2 con 2 terrazas de 35m2 y 40m2. Precio: 3 500 000 sh. Áticos con vistas al parque: 7 habitaciones 190m2, 8 con 65m2 terraza. 6 habitaciones 154m2, 9 con terraza de 25m2. 6 habitaciones 156m2, 6 con 45m2 terraza (2 master y 4 aseos). Precio: desde 5,000,000 sh.