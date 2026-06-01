  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur

Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur

Netivot, Israel
de
$1,55M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 37037
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Yitzhak Shamir

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto Netivot Mordecai Khayat te invita a descubrir el nuevo presale Nuevos apartamentos en Netivot! Descubra nuestro excepcional proyecto ubicado en un nuevo complejo en Netivot, donde se encuentran comodidad y modernidad. Edificio de 9 pisos - Apartamentos de 4 habitaciones, con una superficie de 101 m2, además de 15 m2. - Incluye: bodega y aparcamiento. 5 plantas - Apartamentos de 3 habitaciones, con una superficie de 80 m2, además de 15 m2. - Incluye: bodega y aparcamiento. Condiciones de venta - Precios fijos y finales, sin indexación. - Instalación de pago: 20% en la reserva y el resto en la recogida de llaves. - Garantía bancaria incluida. Un barrio en auge: El Negev se está expandiendo con el desarrollo de infraestructura, incluyendo un tren que conecta Tel Aviv y Jerusalén en menos de 40 minutos. Disfrute de un nuevo parque artificial ideal para paseos, así como la construcción de nuevas escuelas y una sinagoga. ¡Vive en la ciudad de Tsadikim!

Localización en el mapa

Netivot, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra'anana, Israel
de
$5,49M
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Ascalón, Israel
de
$530,440
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana
Ra'anana, Israel
de
$4,29M
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$5,48M
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Jerusalén, Israel
de
$2,21M
Está viendo
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
de
$1,55M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Mostrar todo Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
de
$943,400
FOR SALE – Precioso apartamento amueblado en EILAT – Golf Residence En la residencia más hermosa de Eilat, en el corazón de un exclusivo complejo con piscina, hammam, zona de barbacoa, sinagoga y cuidador 24 horas, descubra este magnífico apartamento de 128 m2 con terraza de 15 m2 con vista…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Mostrar todo Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Venta: Duplex con techo privado – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ En un edificio renovado con ascensor ? 5a planta Dúplex único, 3 habitaciones incluyendo un dormitorio seguro (mamad) Alrededor de 100 m2 espacio habitable + techo privado de unos 40 m2 ? ? Primer nivel: Espaciosa sala de estar Co…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Mostrar todo Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$3,40M
Sun Garden Proyecto Netanya Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de netanya más precisamente en la calle Bellinsson cerca del kikar a menos de 15 minutos a pie y c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir