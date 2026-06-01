Barrio residencial Une villa de reve vous navez plus qua poser vos valises

BZH RE/MAX Hadera le presenta en exclusividad una villa de lujo en Hadera, en la posición de Cesarea! Sus características: - Una villa absolutamente excepcional, 6 habitaciones de 270 m2 en una parcela de 420 m2 - Un lujoso espacio habitable, todo en suelos de parquet, con su cocina kosher ultramoderna y una isla enorme - Un gran salón con una altura de techo excelente y una enorme ventana de la bahía - Una gran suite principal en la planta baja con su vestidor de sueño y baño - Un magnífico espacio exterior que rodea la casa con terraza, piscina, cocina al aire libre, zona de estar, baño - 4 habitaciones para niños, incluyendo una habitación segura - Además: un sistema de aire acondicionado ultra-performing, un sistema de automatización de la casa ultramoderno, y muchas otras adiciones! Ubicación: Nuestra villa se encuentra en una tranquila zona residencial en el borde del centro de la ciudad, cerca de muchas comodidades, tiendas, comunidades, escuelas, transporte... En resumen, un sueño para una vida familiar o una casa de vacaciones! Contacto RE/MAX Hadera, Ra'hel'Haya Benguigui, Licencia profesional 313736. Be'ezrat Hashem, Beya'had o BeSim'ha Nenatstea'h!