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Barrio residencial Baka maison arabe

Jerusalén, Israel
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$4,19M
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ID: 37828
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Dina, 8

Sobre el complejo

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Casa árabe de 185 m2, jardín de 220 m2, hermosa altura bajo techo, entrada privada, zona tranquila y central. 11.800.000

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Jerusalén, Israel
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