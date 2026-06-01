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Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$5,20M
1/6/26
$5,20M
31/5/26
$5,18M
;
6
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ID: 37181
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

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En el famoso proyecto Holyland, suntuoso ático en venta que ofrece vistas panorámicas de toda Jerusalén, situado en la planta superior de la torre. Este ático consta de 4 dormitorios + una habitación familiar, amplia cocina, con un salón doble con vistas al mirpeset de 65 m2. Muy bonita altura bajo techo, calidad de los servicios interiores. Producto excepcional.

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Jerusalén, Israel
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