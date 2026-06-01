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Barrio residencial Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad

Tel-Aviv, Israel
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$6,92M
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ID: 37027
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nisim Aloni, 21

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Venta exclusiva, En la torre de YOO, Nissim Aloni 19 En una torre de prestigio y muy bien cuidada En la octava planta con vista abierta al noroeste Un hermoso apartamento muy espacioso 188 m2 + terraza soleada de 10 m2 4.5 apartamento habitación, incluyendo una suite principal Gran suite parental con vestidor Ducha y aseo separados Servicios adicionales: 2 plazas de aparcamiento cubiertas Servicios de construcción: Spa, sauna, piscina, conserjería Seguridad 24 horas

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Tel-Aviv, Israel
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