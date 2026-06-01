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Barrio residencial Bord de mer

Ascalón, Israel
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ID: 37375
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

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Joyau à la Marina: 50 m de la playa! Descubre este encantador y acogedor apartamento en el 3er piso de un pequeño edificio íntimo (5 plantas). Ubicación del sueño: 50 metros del agua. Confort: espacio optimizado con una terraza soleada. Serenidad: Mamad incluido para la tranquilidad total. Un pie-a-tierra ideal para disfrutar de la vida marina cotidiana.

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