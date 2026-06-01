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Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Tel-Aviv, Israel
de
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ID: 37437
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaNagarim, 16

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Magnífico apartamento de 2 habitaciones, diseñado por un arquitecto, con estacionamiento y almacenamiento en el proyecto de Four Florentine muy solicitado, a un precio atractivo. Ubicación: - A 5 minutos de Neve Tzedek - A 5 minutos de la calle Rothschild y del parque HaMasila - Mercado de pulgas y más. Características: - Amplia sala de estar y cocina con acceso a un soleado mirpeset orientado al oeste - Brillante y espacioso - Gran habitación con acceso al soleado mirpeset - 3a planta (con ascensor) - 51 m2 construidos + 7 m2 de mirpeset soleado - Bonito y acogedor hall de entrada - Proyecto de calidad con cafés alrededor - Aparcamiento privado - 7 m2 de almacenamiento, techo alto Precio: 3.050.000 NSI

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Tel-Aviv, Israel
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