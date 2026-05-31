  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim

Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim

Jerusalén, Israel
de
$3,373
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37786
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avital, 15

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¡Nuevo en el mercado! En la zona muy solicitada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Hermoso apartamento de 4 habitaciones de 105 m2, con 11 m2 de terraza. Un verdadero enamoramiento: • Cocina separada y de alta gama • Sala fuerte (Mamad) • Suite principal con baño privado • Baño adicional • Calefacción terrestre • Aire acondicionado VRF individual en cada habitación • Smart Home System • Aparcamiento subterráneo privado • Cave Entrada inmediata.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$7,00M
Barrio residencial Tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$1,55M
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$11,90M
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$3,15M
Barrio residencial Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Ra'anana, Israel
de
$5,39M
Está viendo
Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$3,373
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Ramez 3 quartier ramez rishon lezion
Barrio residencial Ramez 3 quartier ramez rishon lezion
Barrio residencial Ramez 3 quartier ramez rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$3,78M
Proyecto en el corazón del distrito de Ramez - Acabados de alta gama
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Mostrar todo Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Tel-Aviv, Israel
de
$3,51M
EXCLUSIVENESS – FOR SALE ?️ Shenkin, cerca del mercado del Carmelo Ubicación Premium – a pocos pasos del bulevar Rothschild, el mercado del Carmelo y el mar. Ático dúplex situado en un nuevo edificio de tiendas con ascensor. ✨ Características principales: • 135 m2 interiores + 46 m2 terr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Ra'anana, Israel
de
$1,98M
centro Raanana. Apartamento dúplex en la 3a y superior planta. Immense sala de estar. Atico apartamento con mucho encanto. Vista del parque. Calle de alta demanda. Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir