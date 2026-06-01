  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,50M
1/6/26
$1,50M
31/5/26
$1,49M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37302
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro de la ciudad, e instituciones educativas de renombre. Tramway en previsión. 2 ascensores por piso incluyendo uno de Shabat y estacionamiento Entrada temprana 2027 Últimos apartamentos en venta: 3 habitaciones planta baja 60m2 y 71m2 jardín Exposición: Norte/Este Precio: 3.950.000 sh 3 habitaciones jardín 85m2 y 26,5m2 jardín Exposición : Nordeste Precio: 4.200.000 sh 4 habitaciones 6a planta, 104m2 y 9m2 terraza de la cual una parte succah Exposición noreste Precio: 4.200.000 sh 4 habitaciones planta baja 116m2 y 121m2 jardín Precio: 6.110.000 sh 5 habitaciones jardín, 137m2 y 27m2 jardín Precio: 7.900.000 sh 5 habitaciones 5a planta, 123m2 con 17m2 terraza incluyendo una parte soccah, hermosa vista, Exposición : Nordeste Precio 5.200.000 sh Áticos 6 habitaciones Todos los áticos son duplex 137m2 con terraza de 18m2 Precio 7.700.000 sh Pago: 20%/80% Otros posibles medios de pago bajo petición Asunto: Los precios pueden variar Estos precios no incluyen nuestras tarifas de agencia 2% más señora (VAT)

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Israel
de
$3,09M
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$3,85M
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$8,900
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Appartement a louer centre ville jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,201
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,50M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
de
$4,36M
JASMIN GIVATAYIM Una nueva referencia de lujo residencial en Givatayim Proyecto de excepción firmado por ICR El proyecto JASMIN GIVATAYIM es desarrollado por el Grupo ICR, que es el resultado de la alianza entre Israel Canadá y Raam Megourim, dos grandes jugadores en bienes raíces de alta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$4,08M
Proyecto pastoral Jerusalén Descubra el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat Yovel, este excepcional proyecto inmobiliario le ofrece la oportunidad de vivir en una residencia de alta gama que combina comodidad y modernidad. Compuesto por apartamentos de 2 a 5 habitaciones, es…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Situado en una calle tranquila con carácter europeo, entre Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim y el paseo marítimo (300 m). Zona popular con callejones arbolados, cafés, tiendas y espíritu de pueblo. A pie: playas, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restaurantes, futura tranvía. Aproximadamente 70 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir