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Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble

Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
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ID: 37753
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Modigliani, 9

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En el corazón de Tel Aviv. A 15 minutos de la playa. Nuevo edificio con estacionamiento. 3 habitaciones totalmente equipadas y amuebladas. 78m2 espacio de vida neto. Calle muy tranquila y verde. Perfecto para una inversión o pie a tierra en Tel Aviv.

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Tel-Aviv, Israel
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