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Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres demande

Kfar Saba, Israel
de
$4,19M
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ID: 37124
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Kfar Saba
  • Dirección
    Shoshana Damari

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