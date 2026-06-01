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Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

Givatayim, Israel
de
$5,40M
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ID: 37164
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Givatayim
  • Dirección
    Hanita,

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JASMIN GIVATAYIM Una nueva referencia de lujo residencial en Givatayim Proyecto de excepción firmado por ICR El proyecto JASMIN GIVATAYIM es desarrollado por el Grupo ICR, que es el resultado de la alianza entre Israel Canadá y Raam Megourim, dos grandes jugadores en bienes raíces de alta gama en Israel. Diseñado como un verdadero icono arquitectónico moderno, el proyecto ofrece una experiencia de vida premium que combina: * elegancia, * la naturaleza, * servicios exclusivos, * y ubicación estratégica en las puertas de Tel Aviv. EMPLEOMENTO ESTRATEGICO Givatayim – A pocos minutos de Tel-Aviv Situado en el corazón de la renovación de Givatayim, el proyecto se beneficia de un entorno residencial buscado, tranquilo y verde, mientras permanece conectado al dinamismo de Tel-Aviv. Cerca: * Teatro Givatayim * Kikar Hamedina * Azrieli Center * HaShalom Station * Parque Givatayim * Centros comerciales * Escuelas de calidad e infraestructura A unos 5 minutos de los ejes principales y del centro de Tel Aviv. CUARTO ICONICO Arquitectura contemporánea & prestigio internacional El proyecto incluye: * 30 pisos * 118 apartamentos * 2 duplexes de excepción * Arquitectura firmada Gil Shenhav Una elegante silueta que redefine el horizonte residencial de Givatayim. BENEFICIOS DE ALTO LIVEL Servicios exclusivos JASMIN ofrece una verdadera experiencia de estilo de vida: Espacios comunes Premium: * Diseño de vestíbulo doble altura * Ultra moderno gimnasio * Área de yoga & pilates * Kids Club * Sala de juegos * Espacios de trabajo * Jardín de paisaje privado * Verger con árboles frutales * Pit de fuego afuera * Zonas íntimas de relajación A LOBBY EXCEPTION Pensado como el de un hotel de lujo, el vestíbulo ofrece: volúmenes impresionantes, materiales nobles, luz natural, ambiente elegante y contemporáneo. RAFFINED APPARATUS Cada apartamento ha sido diseñado con especial atención: volúmenes, luz natural, optimización de espacios y calidad de acabados. Beneficios internos: Aire acondicionado central Invert Automatización doméstica inteligente Grandes ventanas de doble acristalamiento Cocina premium Planes de trabajo de Caesarstone Azulejos de gran formato Instalaciones sanitarias en escala GROHE o válvulas equivalentes Persianas eléctricas Puertas de diseño Una experiencia de vida única JASMIN GIVATAYIM encarna perfectamente el nuevo lujo urbano israelí: un raro equilibrio entre: privacidad, naturaleza, modernidad y vida urbana. Un proyecto ideal: Para residencia principal, Para los inversores, O para una clientela buscando un bien premium en el centro del país.

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