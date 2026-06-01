Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

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JASMIN GIVATAYIM
Una nueva referencia de lujo residencial en Givatayim
Proyecto de excepción firmado por ICR
El proyecto JASMIN GIVATAYIM es desarrollado por el Grupo ICR, que es el resultado de la alianza entre Israel Canadá y Raam Megourim, dos grandes jugadores en bienes raíces de alta gama en Israel.
Diseñado como un verdadero icono arquitectónico moderno, el proyecto ofrece una experiencia de vida premium que combina:
* elegancia,
* la naturaleza,
* servicios exclusivos,
* y ubicación estratégica en las puertas de Tel Aviv.
EMPLEOMENTO ESTRATEGICO
Givatayim – A pocos minutos de Tel-Aviv
Situado en el corazón de la renovación de Givatayim, el proyecto se beneficia de un entorno residencial buscado, tranquilo y verde, mientras permanece conectado al dinamismo de Tel-Aviv.
Cerca:
* Teatro Givatayim
* Kikar Hamedina
* Azrieli Center
* HaShalom Station
* Parque Givatayim
* Centros comerciales
* Escuelas de calidad e infraestructura
A unos 5 minutos de los ejes principales y del centro de Tel Aviv.
CUARTO ICONICO
Arquitectura contemporánea & prestigio internacional
El proyecto incluye:
* 30 pisos
* 118 apartamentos
* 2 duplexes de excepción
* Arquitectura firmada Gil Shenhav
Una elegante silueta que redefine el horizonte residencial de Givatayim.
BENEFICIOS DE ALTO LIVEL
Servicios exclusivos
JASMIN ofrece una verdadera experiencia de estilo de vida:
Espacios comunes Premium:
* Diseño de vestíbulo doble altura
* Ultra moderno gimnasio
* Área de yoga & pilates
* Kids Club
* Sala de juegos
* Espacios de trabajo
* Jardín de paisaje privado
* Verger con árboles frutales
* Pit de fuego afuera
* Zonas íntimas de relajación
A LOBBY EXCEPTION
Pensado como el de un hotel de lujo, el vestíbulo ofrece:
volúmenes impresionantes, materiales nobles, luz natural, ambiente elegante y contemporáneo.
RAFFINED APPARATUS
Cada apartamento ha sido diseñado con especial atención:
volúmenes, luz natural, optimización de espacios y calidad de acabados.
Beneficios internos:
Aire acondicionado central Invert
Automatización doméstica inteligente
Grandes ventanas de doble acristalamiento
Cocina premium
Planes de trabajo de Caesarstone
Azulejos de gran formato
Instalaciones sanitarias en escala
GROHE o válvulas equivalentes
Persianas eléctricas
Puertas de diseño
Una experiencia de vida única
JASMIN GIVATAYIM encarna perfectamente el nuevo lujo urbano israelí:
un raro equilibrio entre:
privacidad, naturaleza, modernidad y vida urbana.
Un proyecto ideal:
Para residencia principal,
Para los inversores,
O para una clientela buscando un bien premium en el centro del país.
Localización en el mapa
Givatayim, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo