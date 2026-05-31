  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Barrio residencial Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$6,07M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 37907
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 45

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
A sólo 200 metros del mar. Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama. A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek. Project Highlights: • Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad • Permisos de construcción obtenidos • Entrega prevista en 60 meses • Garantía bancaria – Descuento bancario • Construcción liderada por Yaron Tivat, reconocido experto en industria • Parcela ajardinada interior de 200 m2 diseñada por un reconocido arquitecto paisajista • Fachada de hormigón bruto y acabados de alta gama • Sala de entrada de diseño con 4 ascensores panorámicos con vistas al patio Ejemplos de apartamentos disponibles: • 75 m2 + 15 m2 de terraza, vista al mar desde 7 500 000 • 69,5 m2 + 12,5 m2 de terraza desde 6 900 000 • 54 m2 + 7 m2 de terraza, vista al mar desde 5 300 000 • 99 m2 + 14 m2 de terraza, vista al mar desde 10 600 000 • 96 m2 + 44 m2 de terraza desde 13 000 000 Muchos otros apartamentos hasta 123m2 + 40m2 terraza

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique
Ascalón, Israel
de
$994,000
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$2,71M
Barrio residencial Investissement herzliya
Herzliya, Israel
de
$990,450
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Ofakim, Israel
de
$504,100
Está viendo
Barrio residencial Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,07M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$10,650
LOOKING - TOUR WHITE CITY - ALTO COMITE APARTAMENTO 4 PARTES CON PARKING Y TERRASS Superficie: 135 m2 + terraza de 12 m2 4 piezas 3 dormitorios 2 baños, 3 aseos Amueblado (opción sin muebles) 1 plaza de aparcamiento Vista mar Excursión de lujo con todas las comodidades: spa, gimnasio,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Mostrar todo Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
de
$1,55M
Proyecto Netivot Mordecai Khayat te invita a descubrir el nuevo presale Nuevos apartamentos en Netivot! Descubra nuestro excepcional proyecto ubicado en un nuevo complejo en Netivot, donde se encuentran comodidad y modernidad. Edificio de 9 pisos - Apartamentos de 4 habitaciones, con una …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Ascalón, Israel
de
$528,950
Hermoso apartamento de 4 habitaciones en Neve Illan, rue Elie Cohen
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir