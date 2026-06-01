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Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Tel-Aviv, Israel
de
$5,66M
1/6/26
$5,66M
31/5/26
$5,64M
;
Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
1
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ID: 36959
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 61

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Uno de los edificios más privados y elegantes del corazón de la ciudad. Situado en la 4a planta en 5. Detalles de la propiedad: 180 m2 en un nivel + dos balcones de 5 m2 cada uno 3 dormitorios + una oficina 3 aseos y 2 baños 2 plazas de aparcamiento subterráneo estándar + espacio de almacenamiento Opción para estacionamiento adicional Un hermoso apartamento diseñado y totalmente renovado que incluye: Techos de hormigón aparente Cocina totalmente equipada Armani Italia Inland Venetian Stores Calefacción terrestre Smart Home Electrical System Carpintería personalizada y almacenamiento integrado en todo el apartamento

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Tel-Aviv, Israel
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