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Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul

Jerusalén, Israel
de
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ID: 37776
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Kanfei Nesharim

Sobre el complejo

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Nuevamente disponible para alquiler en el proyecto buscado y lujoso del "Migdal Hanesharim", con un suntuoso hall de entrada, un portero en la entrada y estacionamiento subterráneo. En la séptima planta, una nueva oficina y de alto nivel con una superficie bruta de 248 m2, con dos exposiciones. Ofrece una vista verde de las montañas de Jerusalén, una zona de cocina y baños privados. Posibilidad de crear 9 oficinas y una sala de recepción adicional. Es posible conectar 2 oficinas adicionales de 141 m2 y 162 m2 cada una, para llegar a una superficie total bruta de 551 m2. El precio por m2 es de 85 NIS para alquiler, 17.5 NIS por m2 para cargos de construcción, y 22 NIS por m2 para arnona. El precio es antes del IVA y la entrada en las oficinas es inmediata. Extremadamente buscada ubicación en la entrada de la ciudad y cerca de ejes centrales de transporte.

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Jerusalén, Israel
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