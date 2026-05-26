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Barrio residencial Magnifique 5 pieces idealement place

Jerusalén, Israel
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ID: 36873
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Tahon

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Magníficas 5 espaciosas habitaciones disponibles para alquilar, ubicadas en Kiryat yovel en una nueva torre ( 2 años ) planta alta que proporciona un brillo excepcional, así como increíbles vistas panorámicas, dormitorio principal, mamá, aire acondicionado central, calefacción mural, también incluye 2 estacionamiento y una bodega privada Apartamento de calidad, cerca de tiendas y autobuses, así como a 3 minutos a pie del tranvía

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