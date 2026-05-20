  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Projet raanana centre ville

Barrio residencial Projet raanana centre ville

Ra'anana, Israel
de
$4,88M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 36827
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaMaapilim

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana , un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: Las mejores escuelas Centro de la ciudad y tiendas Parques y espacios verdes Transporte y servicios diarios 3 Buildings Standing Shop Arquitectura contemporánea Apartamentos excepcionales: 2 piezas 3 piezas 4 piezas 5 piezas Un entorno de vida buscado por las familias franquistas israelíes. ¿Por qué invertir aquí? • Dirección prestigiada en Raanana • Alto patrimonio Value Project • Calidad impecable del fabricante • Fuerte demanda de alquiler y reventa

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,78M
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,22M
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$2,99M
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Está viendo
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$4,88M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam
Barrio residencial Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,44M
Nuevo ático en una ubicación muy solicitada. Calle tranquila, edificio totalmente renovado con ascensor y estacionamiento. Perfecto para una inversión de alquiler o para residir allí
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$4,42M
Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv Mordecai Khayat presenta un proyecto excepcional, situado en uno de los barrios más populares de Israel. Una ubicación estratégica en el corazón de Givat Shmouel, cerca de sinagogas, tiendas y carreteras que conducen directamente a Tel …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,17M
PROYECTO DE HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proye…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir