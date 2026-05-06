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Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,64M
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ID: 36050
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Arlosoroff, 108

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En el corazón de Tel Aviv, cerca del teatro, cerca de Kikar Hamedina y Yarkon Park. Hermoso proyecto que ofrece lujosos servicios interiores y exteriores, con una selección de apartamentos que van desde 2 habitaciones a ático. Con vistas al mar.

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Tel-Aviv, Israel
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