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Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,15M
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ID: 35976
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Pinsker, 40

Sobre el complejo

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Situado en la popular calle Bograshov, a solo 2 minutos a pie del mar, este apartamento representa una oportunidad excepcional en el corazón de Tel Aviv. Detalles de la propiedad Superficie: 68 m2 bien arreglado Planta: 1 de cada 4 (sin ascensor) Orientación: Este – luminoso apartamento toda la mañana Habitaciones: 3 amplias y funcionales habitaciones Balcón: pequeño balcón ideal para sus cafés matutinos o una zona de lectura Baño: moderno, reformado con buen gusto Principales activos Situado en el corazón de la vida urbana de Tel Aviv A pocos pasos de la playa, paseo marítimo y calles comerciales Entorno animado, cerca de cafeterías, restaurantes y galerías de arte Excelente potencial de alquiler, en una de las zonas más buscadas de la ciudad

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Tel-Aviv, Israel
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