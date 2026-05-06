  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam

Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam

Bat Yam, Israel
de
$3,10M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 35794
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaZfira

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hatsfira Street en Bat Yam, callejón tranquilo a 200 metros de la playa y cerca del tranvía de Bat Yam a Tel Aviv Proyecto Pinoui-Binoui (nuevo edificio) al final de la construcción idealmente colocado. Características de alta gama Entrega prevista para junio 2026

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Immeuble neuf avec parking
Jerusalén, Israel
de
$1,01M
Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Ascalón, Israel
de
$802,400
Barrio residencial 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,64M
Barrio residencial Projet immobilier dexception a ashkelon
Ascalón, Israel
de
$577,660
Barrio residencial Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,79M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,10M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,09M
Majestic 5 habitaciones en Ashdod "Youd Bet", muy espacioso 160m2 con 20m2 terraza frente al parque. Residencia de lujo cerca de tiendas, parque, escuelas, sinagogas, medios de transporte. Producto raro en venta
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Jerusalén, Israel
de
$6,000
¡Nuevo en el mercado! En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, cerca del paseo marítimo del parque HaMesila, frente a todas las tiendas y supermercados de Talpiot. En un edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,18M
Apartamento con techos altos y suelos originales en una casa árabe real. En el primer y último piso, 20 pasos, impresionando. Balcón succah, vista degagee
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir