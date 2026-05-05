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Barrio residencial Affaire exceptionnelle appartement 4 pieces a ashdod a youd bet

Asdod, Israel
de
$706,420
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ID: 36387
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sivan

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¡Caso excepcional! Apartamento de 3 habitaciones en Youd Bet, muy bien situado a un precio muy bueno. Totalmente amueblado. Cerca de transporte, escuelas, parques infantiles, sinagogas, tiendas...

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Asdod, Israel
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