Barrio residencial Exceptionnelle maison recente de 7 pieces au quartier park

Exclusivamente en RE/MAX Hadera, una rara casa privada de 7 habitaciones en venta en el distrito de HaPark de Hadera, una zona tranquila y muy buscada! Situación: Esta casa única se encuentra al final de una hermosa calle residencial y tranquila, en el borde del distrito del Parque, muy agradable y solicitado, porque reciente, familia y verde... Características: - Casa de 6 + 1 habitaciones, - Unos 180 m2 en una parcela de 250 m2, - amplio salón con techo alto, - Gran comedor, adecuado para una gran recepción! - - XXL suite parental, con parquet y baño, - En la planta baja, - Gran jardín tranquilo con una hermosa terraza! - Una habitación separada que se puede utilizar como bodega o oficina, - circunstancias individuales, - ¡Entra! ¡Todo lo que tienes que hacer es entrar y caer bajo el hechizo! Precio: 4.790.000 Rahel Haya Benguigui RE/MAX Hadera Licencia No 313736 054-22-64-689