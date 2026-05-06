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Barrio residencial Appartement a louer a ben yehouda tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$6,200
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8
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ID: 35559
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

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Tel Aviv Apartamento en la 3a planta en 4, con ascensor 2 piezas – 42 m2 balcón cerrado Amueblado No hay aparcamiento 4 minutos de la playa y Dizengoff. Precio: 6200 Cargos (Vaa): 250

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Tel-Aviv, Israel
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