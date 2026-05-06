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Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Netanya, Israel
de
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8
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ID: 36208
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Ussishkin, 19

Sobre el complejo

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Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Ussishkine 12 es un edificio boutique situado estratégicamente a 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del proyecto El proyecto incluye 25 apartamentos de 3 habitaciones a 5 habitaciones, así como un ático. Exterior de piedra natural Tres apartamentos por piso El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una altura de techo de 6 metros y diseñado por el arquitecto 2 ascensores incluyendo un chabbatic Plaza de aparcamiento subterráneo Entrega dentro de 30 meses Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa

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Netanya, Israel
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